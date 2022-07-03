65場所納強檢涉25間食肆　九龍海逸君綽酒店海雲天上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約94%預約名額。另外，因應近日惡劣天氣下未能提供檢測服務，位於柴灣興民邨及荃灣梨木樹邨的流動採樣站明日會恢復或繼續運作。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座

2.青衣青泰苑誠泰閣

3.鰂魚涌康山花園2座

4.大埔舊墟直街9號粵發大廈

5.天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

6.青衣長安邨安濤樓

7.牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

8.葵涌大窩口邨富雅樓

9.大埔寶鄉邨寶興樓

10.香港仔香港仔中心港富閣

11.香港仔香港仔中心港泰閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳新都城第二期2座

2.柴灣小西灣邨瑞樂樓

3.青衣青華苑華奐閣

4.深水埗南昌邨昌逸樓

5.將軍澳健明邨明域樓

6.大埔宏福苑宏道閣

7.葵涌葵聯邨聯喜樓

8.柴灣富景花園1座

9.油麻地彌敦道311-313號康僑大廈

10.北角柏傲山5座

11.粉嶺碧湖花園7座

12.屯門兆禧苑安禧閣

13.牛頭角彩德邨彩誠樓

14.馬鞍山翠擁華庭6座

15.石硤尾石硤尾邨美亮樓

16.屯門大興花園第一期1座

17.石塘咀皇后大道西590-596號兆宜大廈

18.大埔大埔太和路15號太和中心2座

19.鰂魚涌鰂魚涌街121號太就樓

20.粉嶺粉嶺名都怡景閣

21.屯門山景村景華樓

22.沙田禾輋邨德和樓

23.慈雲山慈樂邨樂信樓

24.堅尼地城卑路乍街28號金寶閣

25.青衣青衣邨宜業樓

26.大圍曉翠山莊10座

27.馬鞍山錦英苑錦良閣

28.元朗采葉庭6座

29.堅尼地城觀龍樓F座

30.油麻地上海街88號地下 佳記美食

31.香港仔嘉禾街27-33號大德樓地下E舖 添鋒茶室小廚

32.堅尼地城Imperial Kennedy商場地下9號舖 敏華冰廳

33.灣仔莊士敦道112號雙喜樓地下4及5號舖及1樓A及B舖 KFC

34.西營盤皇后大道西 425Q號地下(後舖) Rajdoot印度和尼泊爾餐館

35.沙田連城廣場1樓106號舖 洪師父牛肉麵

36.屯門兆麟苑兆麟商場地下13B號舖 昇平粉麵餐廳

37.荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心19樓 一鍋堂

38.香港國際機場抵港層5樓5V514A號舖 啟翔二職員餐廳

39.將軍澳PopCorn 2樓 PopFood 1-2號舖 翠園

40.將軍澳東港城2樓235號舖 畔溪尚粵館

41.將軍澳東港城1樓195號舖 謝謝儂

42.紅磡九龍海逸君綽酒店2樓 海雲天

43.半山區蘇豪伊利近街51號伊利閣地舖 Santorini Greek Restaurant

44.北角丹拿道46號地舖 日木三分

45.北角錦屏街21號東發大廈A座地下 活一鮮

46.半山區麥當勞道2號聖約翰大樓8樓 Café bar on 8

47.旺角豉油街66號地下 十大碗粥麵專家

48.旺角新世紀廣場2樓269號舖 芽莊越式料理

49.油麻地彌敦道498-500號地下 紅茶冰室

50.油麻地吳松街臨時熟食小販市場地下1號舖 得記大排檔

51.油麻地文明里11-13號常安樓地下1號舖 正九清湯腩

52.尖沙咀棉登徑8號地庫B舖及地下入口大堂 一蘭

53.尖沙咀棉登徑8號地下G7-G8號舖 華嫂冰室

54.油麻地文匯街28號文景樓地下 點點心