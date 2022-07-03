團體指當局通知快將討論公僕調薪　工會促本周二行會拍板

上屆政府把公務員調整薪酬押後由今屆政府處理。拖延了1個月後，據悉有公務員團體近日收到公務員事務局的通知，指很快會商討有關事宜，新一屆政府有很多事務需要處理、很忙碌，故亦希望盡快把薪酬問題解決，有工會要求政府在本周二(5日)召開的行政會議上就加薪「拍板」。

政府人員協會主席馬志成指出，該會在上屆政府任期結束前，曾去信公務員事務局要求在新一屆政府成立後再次諮詢工會有關調薪的事宜，若果公務員事務局指很快會討論，他認為政府應盡快討論，甚至應在周二召開的行政會議討論及「拍板」，尤其現任公務員事務局局長楊何蓓茵，之前已是該局常秘，早己掌握各公務員工會的要求，因此新政府盡快就決定加薪幅度，可令公務員感覺新一屆政府給人新的氣象。

薪酬趨勢調查結果於5月底出爐，低層、中層分別加薪2.04%及4.55%，高層加薪達7.26%遠超通脹惹起爭議。然而上屆行政會議突然抽起有關議題，當時已有消息指應該延至7月初決定加幅，亦即是新政府上場後盡快拍板。其後，上屆特首指公務員薪酬調整存在爭議，會交由新一屆政府處理。