高血壓嚴重可致腎衰竭　應及早身體檢查及驗尿

高血壓容易令身體出現各種毛病，甚或會影響腎功能！腎臟每天需要過濾大量血液，同時要控制水份，而在血壓過高的情況下，會破壞腎小球及腎臟，更會令排尿出現問題，或會出現蛋白尿的情況。心臟科專科醫生張志揚建議，若本身患糖尿病或有高血壓問題的高風險人士，應及早進行身體檢查，尤其應檢驗尿液中是否含有蛋白，才可盡早醫治，否則嚴重情況或會導致腎衰竭。

高血壓會破壞腎功能，導致排尿出現問題，而無法排尿又會令血管壓力增加，從而令血壓飆升，張志揚形容此為「一個死循環」，故不可輕視高血壓帶來的後果。不過，張指出，由於腎「容忍度非常高」，故初期難有明顯病徵，若容易感到疲倦、無胃口等，「通常係去到末期的情況」。張又指，若是出現蛋白尿，則可按尿液中含有的蛋白量，分析出病情的嚴重性，但仍需盡快就醫。那麼何謂蛋白尿呢？當尿液出現氣泡時便需要注意了。張解釋指，由於正常運作的腎臟能夠吸收蛋白，但當腎臟出現問題時便會連同尿液排出蛋白，若蛋白成分較少可稱之為「微蛋白尿」，此為早期腎病的迹象，但若病人發現尿液有極多氣泡「好似發蛋白咁」，就代表非常嚴重，若不理會可導致腎衰竭，甚至要洗腎或換腎。

張志揚表示，若因血壓高而令腎臟受損、出現蛋白尿，醫生可處方血管緊張素轉化酶抑制劑、或血管緊張素受體拮抗劑以降低血壓，減緩及控制病況。一般而言，長者、有高血壓病史的病人、糖尿病患者會更容易出現蛋白尿，但亦曾出現年輕個案，故年輕人對高血壓也不應掉以輕心。張建議，若有高血壓人士均應定期檢驗尿液。張又稱，為預防因高血壓而出現蛋白尿，市民可多進行中等強度的運動，建議每周可做150分鐘、或每天做30分鐘運動，同時亦要盡量避免吸收過量鹽分。