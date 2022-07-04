中學生研發方便長者出門應用程式　在比賽中奪冠

相信不少人曾有老人家迷路致電求助的經驗，為方便及鼓勵長者外出，有學生靈光一閃，自行學習編程，設計出一個提供路面資訊，方便長者出門聚的應用程式。學生們的設計囊括了天氣、交通路線、到達時間及車費，頗為全面，不需到處查找，更提供興趣班資訊，一年365日發出不同鼓勵字句，暖心關懷長者，在比賽中摘取桂冠。

為推動中學生STEM教育，非牟利機構「青年成就部」邀請中二、中三生參加，就「實踐碳中和」、「促進社區聯繫」、「創建可步行空間」三大範疇設計改善社區問題方案。上述提到的應用程式「Outbound」由中華基督教會基智中學的冠軍團隊所設計。亞軍的基督教女青年會丘佐榮中學設計出天橋展示屏，季軍則是中華基督教會基智中學隊伍的自動清潔機械人。

全男班的亞軍團隊最爲活潑，負責繪製地圖的同學是透過「打機」熟悉地圖，笑言：「打機真係有貢獻！」，設計出方便有需要人士，尋找無障礙通道設施的觸碰式螢幕，配備語音導航，助其快捷到達目的地。而季軍團隊的自動清潔機械人，收集樓層間的小型垃圾，惟受制於編程知識有限及時間緊迫，許多構思如殺死害蟲功能未能盡數實現。