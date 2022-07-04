民青局：會盡快落實青年發展藍圖

對於如何協助青年，民政及青年事務局局長麥美娟昨日出席一個工會活動後表示，有很多方面的工作會做，正如之前所說，上任第一個工作就是做好特首在競選政綱提及的青年發展藍圖，各方面的工作會盡快進行，會參考不同持份者的意見及調查報告，會按所接收到的建議，盡快制訂落實有關的青年發展藍圖。另外，多名議員要求政府在青年學業、就業及置業等「三業」上提供充分協助。

她續稱，昨日早上剛與特首開會，討論未來工作方向，日後將以「服務社會、不忘初心、牢記使命、 為人民謀幸福」的精神作工作目標。

另外，數名具勞工界背景的議員昨向新政府提出施政的期望，當中亦有提及青年議題。他們建議政府在「三業」上提供充分協助，包括為青年的學業及職訓提供足夠的支援、就業及創業提供足夠的扶助、住屋及置業提供足夠的援助。

該等議員認為政府應提升「人力資源規劃委員會」的職能，使其由諮詢性質改為具擬定人力發展政策職權的委員會，統籌人力發展策略及相關措施、協調各政策局及法定機構，亦需探討香港就業市場及未來產業需求，以調整教育和職業訓練政策，解決創科人才不足的問題。

此外，他們亦提出多項建議，包括推動產業多元化，創造多樣化的就業出路；爭取與內地和澳門通關；改善就業質素，加強退休保障制度，最低工資水平「一年一檢」；落實「北部都會區」與「明日大嶼」規劃，以增加土地供應；改革區議會職能、增加吸納民意的渠道，提升市民在地區管治的參與度等。