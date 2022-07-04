東方日報A1：半數港青悲觀前景　打算移民約兩成

本港青年政策長年乏善足陳，風雨圍城，港青未能上流而感絕望。國家主席習近平日前訪港時對青年發展表示關注：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」言猶在耳，惟有調查發現，近半青年對香港未來發展感到悲觀，近兩成人更打算10年內移民外流尋新出路。就政府新班子上場，篩走舊屆庸官，受訪者期望新政府優先解決住屋問題，同時多聆聽青年聲音及修補雙方關係。

由香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」在5月訪問1,054名15歲至34歲青年。調查顯示，46.9%受訪者對香港未來發展傾向悲觀，僅17.5%人對未來表示樂觀。48.7%受訪青年估計，10年後會留港定居，19.6%人則表示會到海內外定居。受訪者最期望香港10年後是一個自由之都、繁榮穩定及宜居城市；最想香港能夠實踐的核心價值，依次為是自由、民主和法治。

調查同時指出，66.5%受訪者認為，房屋短缺問題最急須處理。就新政府的青年工作，45%人期望當局解決青年住屋問題，其次，期望當局聆聽青年聲音、修補關係，分別佔35.3%和27.5%。而66.6%受訪青年不認為政府信任青年，63.6%人更承認自己不信任政府。綜合而言，受訪港青認為香港缺乏共同目標，並處於不明確處境，令人看不清前景，政府有需要確立願景，帶領社會走出迷霧。

港青受住屋問題困擾，有受訪的應屆大學畢業生分享，父母渴望她或其配偶將來能擁有物業，改善居住條件。她認為置業是生活有保障的定心丸，惟本港樓價高企，在可見將來，難實現兩老夢想，自己承受的壓力和擔憂，難以用筆墨形容。另一名受訪中學生與父母租住村屋，父母常常擔憂下個月「無屋住」，令她感到無助，盼當局在青年住屋問題上，有具體解決措施。

青年創研庫「管治」組別召集人林景輝說，過去數年動亂及疫情，令社會缺乏互信。新一屆政府應把握剛成立的契機，為社會帶來新希望。就政府重組架構後，新設民政及青年事務局，該組成員葉梓聰認為，青年事務提升至政策局層面，具歷史新里程意義，建議當局牽頭改善青年「三信」，包括讓青年與政府重建互信和信任、青年對個人發展前景建立信心，以及對香港邁向更美好抱有信念。

至於新政府為公務員制訂「關鍵績效指標」（KPI），青年創研庫建議當局邀請青年參與制訂和檢討工作，並就與青年息息相關或範疇，綜合和採納青年具建設性和實用的意見，讓青年共同訂立目標、共同接納成果，同時令當局績效衡量更「貼地」。

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