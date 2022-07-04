微型藝術展重塑多區景點　20萬人次參觀　部份作海外展覽

巿區重建局行政總監韋志成在其網誌《摯誠.志成》撰文指，在特區成立25周年這個特別的日子，市建局在轄下商場和社區設施內的活動空間，舉辦多項展覽和文化活動，與市民一同慶祝。當中頗受關注的，是由市建局和華懋集團聯合舉辦、以城市發展為主題的《細塑今昔 · 智建未來》微型藝術展，該展覽在6月1日開幕，在過去一個月的展覽期，吸引了超過20萬人次入場參觀，甚受市民歡迎。

是次展覽共展出100件作品，涵蓋全港18區的特色景點和社區面貌，包括灣仔街市、利東街、觀塘裕民坊和百年歷史建築中環永和號等，屬於市建局的市區更新項目；另外，一個名為《維多利亞港》的巨型展品，將上環至灣仔一帶40多幢標誌性的建築物，以1:750的模型展現，讓維港的大都會景色，活現眼前。巿民及傳媒均讚揚這次展覽，充份展現城市更新發展中美好的回憶「定格」，更讓年輕人通過生動的方式，了解到過去歷史和城市不同民生的面貌。

韋志成表示，知悉這次微型藝術展得到政府部門的肯定，獲得政府經濟貿易辦事處的贊助，將部分展現香港地標建築和獨有生活文化的作品，包括《維多利亞港》、《沙田龍舟競渡》和《蘭桂坊》等，在本月底移師至日本東京及韓國首爾作巡迴展出，向海外人士推廣香港。雖然部份展品在中環街市展覽期將會提早結束，以準備啟程運送到海外展覽場地，但巿建局亦於下周二起，在中環街市進行「微型藝術展2.0」，加入40件作品替換展出，涵蓋更多香港歷史文化、街景建築、美食元素和人情故事，當中部分作品更是從未曝光，包括微型《夕照鯉魚門》，透過藝術家一雙巧手，勾畫出香港的漁村的風貌和鄰里情懷；另一件新作品名為《秋天的童話》，重現該同名電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕，彰顯港產電影文化特色。