9人涉深水埗警署外參與暴動　1人認罪還押候懲

2019年8月29日晚香港多處有關於反對修訂《逃犯條例》的電影放映會，其後深水埗警署外發生警民衝突，有人疑向警署投擲磚頭，警方清場拘捕18人。其中9人被控暴動罪，涉案44歲車房職員今（4日）在區域法院認罪，須還押至8月19日作求情。案情指他當晚與4人向警署掟磚，及後在桂林街被截，警方在他身上檢獲的手套上，驗出磚塊殘留物；其餘8名被告則不認罪，案件今開審。

10名涉案被告依次為李倩瑩（20歲）、戴家榮（44歲）、黎擎智（26歲）、姓陳男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（16歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（20歲）及梁皓天（18歲），戴家榮報稱車房職員，其餘各人則報稱學生。控罪指，9名被告於2019年8月29日在深水埗警署對出的欽州街一帶，連同米奇雲及其他身份不詳的人參與暴動；李倩瑩另被控同日在公眾地方管有攻擊性武器、即一個能發出雷射光束的裝置。被告戴家榮今天承認暴動罪，其餘8人則否認控罪。

據戴家榮承認的案情指，案發當晚約10時許，數十人集結在欽州街深水埗警署對面，有人高叫「反送中」等口號。約1小時後，聚集人數增加到60至70人，並有人用雷射筆照射警署，警方其後用揚聲器向人群發出9次警告及展示藍旗，呼籲人群散去，但不成功。晚上11時半，戴與4名蒙面人從人群中跑到警署大閘附近投擲物品，其後警方展開驅散及拘捕行動。戴在桂林街近汝州街的排檔被截停，他在警誡下保持緘默，戴當時身穿黑色衣物、灰藍色頸套和手持防毒面具，警方在他背囊內搜出16支生理鹽水、行山杖及雨傘等物品。警方在戴的右邊褲袋亦搜出手套，經化驗後，證實手套上磚頭殘留物，並與深水埗警署內發現的碎磚脗合。

案件編號：DCCC 423、430/2020