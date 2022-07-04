亞太餐飲負責人人間蒸發　員工追討薪金路漫長

七一突然倒閉的連鎖食肆母公司亞太餐飲負責人仍下落不明，飲食業職工總會今日(4日)早上舉行員工追討大會，解釋追討過程，並為受影響的員工進行登記申索。工會秘書長黃必文表示，工會於6月30日收到求助後已聯絡勞工處及積金局跟進欠薪及強積金拖欠情況。他批評，無良僱主無交代員工薪金安排，希望政府部門跟進，但坦言追討的路很漫長。

出席大會的勞工處代表何先生表示，勞工處關注欠薪事件，正積極聯絡僱主，至今未能成功聯繫，但稱處方即使未能聯絡，勞工處會提供協助，包括按程序申索或申請破欠基金，目標今日內完成填表，並強調勞工處不會拖延處理個案。何又指，公司解僱員工後需7天內發薪及解僱賠償，若限期內未有出糧，勞工處會檢控公司，但需員工提供資料跟進。

另一工會代表亦希望僱主現身，若未有能力承擔僱員薪酬，應主動簽署俗稱「衰仔紙」的無力支薪聲明書，已便員工申請破欠基金，又呼籲員工申請法律援助，以便強制清盤公司，但指程序需要至少4至5個月。員工李小姐投訴僱主欠交強積金達1年，質疑積金局為何遲遲未跟進。