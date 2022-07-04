聲稱三合會幹事罪成　和勝和前坐館「寸哥」裁決前潛逃被發拘捕令

警方於2016年開始策劃代號為「颶風」的臥底行動，派出臥底滲入黑幫搜集罪證，期間臥底曾被帶往參與上香儀式，更獲邀「過底」到另一黑幫，行動歷時近2年，警方拘捕多人，包括被指是和勝和時任坐館「寸哥」張仲榮。張等6人否認聲稱是三合會社團幹事等共7項罪名，案件於去年1月開審，至今日（4日）在區院裁決。除了1名被告的其中1項控罪罪脫外，包括寸哥等各被告面對的控罪全部罪成，法官郭偉健押後至7月23日聽取求情及判刑。審訊時一直沒代表律師的「寸哥」今沒有到庭，警方亦無法與他聯絡，法官遂發拘捕令，撤銷其保釋。其餘5人候懲期間須還押，法官亦先為他們索取社服令報告。

6名被告依次是「寸哥」(法官於判詞稱為吋哥)張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲）及張允耀（37歲）。本案涉及2016年12月16日在沙田寶福紀念館的一個上香儀式，控方指首被告曾自稱「和勝和」的「坐館」。另外，2017年9月至10月，當時已轉到新義安的次被告，曾邀請臥底加入該三合會。6人分別被控聲稱是三合會社團的幹事、以三合會社團成員身份行事、邀請他人成為三合會社團的成員及聲稱是三合會社團的成員。結果「寸哥」被裁定首罪罪成，其餘被告方面，唯獨第3被告就次罪獲裁定無罪，其餘控罪則全部罪成。

辯方審訊時指臥底警證供不可信，質疑警員在流水簿加入虛構情節來針對目標人物。但法官認為，是次臥底行動為期長達接近2年，假若進行事後創作，必然非常艱辛，看不到警員為何要為難自己，何況證據亦反映，行動曝光前警員已完成撰寫流水簿，內容肯定屬原始記錄。此外，審訊時臥底警承認為滲透入三合會，會到洒吧飲酒，辯方質疑，警員會否因為飲用了過量的酒精，影響他對相關事件的觀察、判斷和記憶。不過，法官接納警員的解釋，指他在飲酒方面，形象是1名無賴，會在玩輸遊戲時會逃避飲罰酒，法官認為沒證據指警員在關鍵時間神志不清，裁定警員是誠實可靠證人。不過，就其中1次發生在嘉芙中心的事情，法官認為雖然第3被告在場，但不足以證明他以三合會社團成員身份行事，故就該罪裁定罪名不成立。

案件編號：DCCC 479/2019