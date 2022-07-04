姚焯菲父親入稟高院　指有關女兒的影片涉誹謗要求禁發布

無綫電視《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）的父親於上周四（6月30日）入稟高院，就網上流傳Chantel之影片開展民事訴訟。姚父指有關影片對Chantel構成誹謗，因此要求法庭頒令禁制任何人發布及協助散播影片，並要作出有關行為的人士賠償。

本案原告姚焯菲（Chantel），由其父親及起訴監護人姚輝民（譯音）代為興訟。原告未有在訴狀指明被告身份，只指被告是作出涉案行為的人士。原告在訴狀表示，Chantel為未成年人士，亦是香港及中國內地、以至全世界的知名藝人及歌手。約於今年6月23日起，網上流傳1段由3段影片併合而成的影片，影片上更附有不是由原告加上的字幕。影片內容包括Chantel試穿一條白色裙子、與人牽手、及一隻白色拖鞋的影像。原告指有關影片不正確而且帶惡意地暗示Chantel作為未成年人士，但涉及不正當且帶有涉及性的成分的關係，與她的公眾形象不符，對她構成誹謗。

原告現在要求法庭頒令，禁制任何人在包括但不限於連登討論區、facebook及Telegram 的網上平台，故意傳播發布有關影片；此外，協助、促致、教唆、授權他人傳播散布影片的行為，亦在禁制之列。另外，原告亦要求違反禁令的人士，向原告作出金錢賠償。

案件編號：HCA 813/2022