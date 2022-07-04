澳洲新省連日暴雨　香港貨船海上失動力　廿一船員滯留待救

澳洲新南威爾士省連日暴雨成災，悉尼周一(4日)發出約70道疏散令，逾3萬名市民撤離家園。一艘香港註冊貨船當日早上從臥龍崗出發後，因環境惡劣失去動力漂流海上，21名船員滯留船上，3艘拖船前往營救。

失去動力的貨船波特蘭灣號(Portland Bay)早上7時離開臥龍崗後不久，就無法航行。船員放下2個錨防止船身撞向大石，但情況妨礙救援及維修行動。3艘拖船先後趕到事故海域，救援人員計劃慢慢收起錨，由拖船把波特蘭灣號拖到較安全的深水區，可能需時2至3小時。然後讓工程師維修引擎，需花額外4至6小時，希望貨船周二(5日)早上可重新啟航。

氣象局指，澳洲東岸一股強烈低氣壓周一為新省帶來滂沱大雨，紐卡斯爾至悉尼南部的300公里範圍在未來24小時內會有約100毫米降雨量。新省至少有29人受災獲救，其中一人更抱着電線杆約1小時才獲救。另外，悉尼港發現一艘載有男性屍體的獨木舟，警方調查事件，相信與狂風有關。聯邦應急管理部長瓦特(Murray Watt)表示，政府已調派更多士兵，以及啟動衞星緊急管理系統協助救援。