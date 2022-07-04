校巴失事衝入單車徑釀多人受傷　司機認危駕准保釋至7.19判刑

去年6月4日下午沙田發生嚴重交通意外，一輛載有55名學童的校巴，駛至大涌橋路與火炭路交界時失事，失控剷上一分岔路石壆後，高速衝入路邊花槽，並跌落約3米下的單車徑，期間撞及一輛私家車及一輛輕型貨車；事件造成23名學童、校車保母及私家車司機等均受輕傷。涉案校巴司機被控危險駕駛罪，今天（4日）在灣仔區域法院認罪。辯方求情時透露，被告患有肝癌，且病情嚴重須依靠藥物維持生命，被告在事件中亦脊骨受傷，須住院1個月。法官彭中屏將案件押後至7月19日判刑，並先索取背景報告，期間被告獲准保釋。

今天須撐拐杖應訊的被告陳金棠（57歲），案發時為校巴司機，他承認一項危險駕駛罪。案情指，去年6月4日下午約1時許，被告在大涌橋路駕駛校巴，駛往馬鞍山方向，當時校巴上有55名乘客，當中大部分為小二學生且有1名校車保母。當校巴駛近富豪花園外的路口時，校巴切到最右線，並超越左方多輛汽車，至大涌橋路與火炭路交界的交通燈位，校巴繼續向前駛，撞上交通燈和石壆後，校巴再撞向左方的私家車，及後衝落單車徑。校巴上23名學童、校車保母及私家車司機均受輕傷，各人送院後同日出院。警員初步調查案件時，被告曾稱校巴煞車失靈，但事後驗車結果顯示校巴一切正常運作。事件亦導致3條交通燈柱及約6米的金屬鐵欄損毀。

辯方求情時指，被告當時並未超速，被告只是出於一時錯誤的決定，打算「爬頭」而造成事件。辯方又指被告有20年駕駛校巴的經驗，但過去只有一次交通定額罰款記錄。辯方又透露被告患肝癌且病況嚴重，須倚靠藥物以維持生命，被告在事件中亦脊骨受傷，須住院1個月，故望法庭考慮判處緩刑。

案件編號：DCCC 139/2022