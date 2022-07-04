夏季鼠患勁　港府無力撲　2個月僅檢約2000鼠

本港每逢夏季又踏入鼠患高峰，老鼠肆虐橫行嚴重滋擾市民！食物環境衞生署早前在全港各區進行今年首輪的目標小區滅鼠行動。為期8周的行動，在鼠患地點加強滅鼠工作，如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤周邊地方等。當局指，分別在11,019和34,948個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵547個鼠洞、收集1,060隻死鼠及捕獲1,024隻老鼠，而收集及捕獲老鼠總數較上一輪行動多10.8%，為期10周的第二期全港滅鼠運動今日(4日)起展開。

今年首輪的目標小區滅鼠行動於5月2日起展開，並於6月24日結束。食環署指，行動以多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在各區針對性地進行防治鼠患工作，並在中西區、南區、荃灣區、大埔區、黃大仙區及九龍城區，試行加入加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。食環署人員亦加強目標小區的街道潔淨服務，和街市及小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，以及清理街道、街市及小販市場的雜物和垃圾，以保持環境衞生。

此外，食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等並加強執法。8個星期行動內，食環署共進行20,757次巡查，並發出2,718個衞生建議、2,159個口頭警告、1封警告信、833張定額罰款通知書及作出58宗檢控。