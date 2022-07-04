政府指電車加價初期客量降3%　議員促補貼及長者免費

行政會議早前通過電車申請加價，成人票價由2.6港元加至3港元，經修訂的車費於今年7月11日起生效。今日(4日)相關小組委員會就電車車費加價展開討論。有議員關注政府是否給予電車公司足夠補貼，以吸納人才及持續營運。另外，亦有議員建議長者免費乘坐電車。

議員陳紹雄認為電車技術獨特，懂維修保養的人才少之又少， 工資偏低，電車公司如何吸納人才。運輸及物流局副秘書長(運輸)黃珮玟回應，直指是電車公司「頭痛」的問題，當局補助的方式會再作考慮。議員陳學鋒擔心加價後客量下降，營運會更困難。黃指經評估後，加價初期客量會下降3%，但隨着疫情平穩、旅客回流，客量可以回復正常。

議員陸頌雄及陳學鋒皆表示會否考慮長者免費乘電車。黃認為現時長者佔客量2成，即使免費，長者亦未必會選擇電車，亦需要考慮其他交通工具持份者的意見，同時會與勞工及福利局商討免費乘車能否應用於其他交通工具，包括天星小輪。議員郭偉強斥當局是否因電車公司為私人業權，所以補助較少，天星小輪免除了牌照費，但電車沒有。黃指政府在其他方面有補助電車，例如早前更換路軌。