10人涉參與尖沙咀厚福街暴動　1男1女認罪還押候判

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者於是發起「圍魏救趙」行動，結果演變成警民衝突，大批示威者被捕。其中10人被指在尖沙咀厚福街一帶參與暴動，案件今（4日）在區院開審。惟當中1名事發時年僅16歲的少女，及1名17歲少年於開審前認罪，案情揭露少年當時曾向警方掟汽油彈，結果汽油彈在警方身旁爆開。法官分別押後至7月及8月尾判刑，期間2人須還押。至於其餘8人方面，則押後至明天續審。

10名被告依次是何可珊（學生，20歲）、楊淑珍（文員，29歲）、許卓玲（無業，20歲)、梁展榮（廚師，34歲)、張啟鏗（無業，24歲)、李駿軒（推銷員，20歲)、彭紹軒（學生，21歲)、吳姓女生（16歲，無業）、何國棟（廚師，23歲)及李昌源（文員，17歲)。10人被控於2019年11月19日在厚福街參與暴動。其中吳姓女生認罪，押後至7月25日判刑，以待索取其教導所報告，李昌源亦認罪，押後至8月26日判刑。李原本另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，即一支懷疑汽油彈、爐氣、鐵錘及打火機，此罪則獲准於法庭存檔。

據認罪2人的同意案情指，2019年11月18日晚開始，約百名示威者衝擊警方在漆咸道南及天文臺道交界的防線，警方警告無效，於是發射催淚彈及出動水炮車驅散。翌日凌晨3時許，有示威者分別在金馬倫道後巷、金巴利道投擲汽油彈，警方遂發射橡膠子彈，並分3隊推進。其中一隊步至厚福街對開時，有多名穿黑衣人士手持汽油彈出現，警員展開追截，期間李昌源將燃燒的汽油彈掟向警方，在一名警長身旁爆開，警長感到灼熱，火燄亦波及在旁警員。及後李被截獲，警方在其背囊檢獲打火機、錘等。警方另在附近截獲並拘捕吳姓女生，在其背囊檢獲黑口罩、頸圍等物品。

案件編號：DCCC 640/2020