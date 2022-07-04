今增1841確診　輸入佔196宗　「為食」群組多1人

第5波新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(4日)新增1,841宗確診，包括196宗輸入個案，其中14名患者已離開檢疫酒店，餘下1,645宗屬本地感染；過去1天沒有新增患者離世。增34宗疑屬Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中20宗是本地無源頭個案，其餘與其他個案相關；另再多11宗疑屬BA.4或BA.5病毒個案，其中1宗為觀塘萬泰利廣場的「為食火鍋」的個案。故「為食火鍋」群組多1人，目前共有15名食客及1名密切接觸者中招。

過去數日新增600宗學校呈報個案，涉及485名學生及115名教職員，張竹君解釋其中130人今日確診、133人在昨日確診，上周六(2日)有114宗，上周五(1日)則有141宗，另有82人是再較早前中招，故平均1天增百餘宗個案。患者分別來自85間幼稚園、170間小學、159間中學、及7間特殊學校。另外，過去7天有204間學校出現2宗或以上個案，其中4間學校的個別班別要停課

昨日(3日)再有5間院舍出現病例，涉及3間安老院舍及2間殘疾院舍，每間各有1宗個案，共有4名院友及1名職員中招。