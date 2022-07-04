患甲狀腺亢進婦服藥後疑現副作用身亡　死因庭今開庭聆訊

患甲狀腺亢進的中年婦人，疑在服用藥物約1個月之後出現副作用，包括口腔潰瘍、喉嚨痛、無法入眠等等，診所醫生疑沒發現其情況與藥物有關，直至該名女士咳血到北區醫院急症室求醫，才發現其身體的白血球數量為零，延至2天後不治。死因裁判法庭今天（4日）就事件展開研訊，診所醫生承認對甲亢藥物及其副作用不夠了解，當時診斷死者只是患急性扁桃腺發炎。

本案不設陪審團，2名當時在上水開設診所的私家醫生楊永健、梁鑫暉，及醫院管理局均列作利害關係人士。死者吳美寶，終年48歲。她於2018年5月5日獲楊永健醫生處方2種甲亢藥物，6月11日起因發燒、喉嚨痛等4次向梁鑫暉醫生求診，同月17日因咳血到急症室求醫，後轉入威爾斯醫院深切治療部，延至19日不治。楊永健醫生供稱，因死者早前的健康檢查血液報告顯示她有甲狀腺分泌問題，故求診當日楊為死者寫了轉介信，並處方低劑量的卡比馬唑（Carbimazole）及普潘奈（Propranolol）予死者服用。楊指出，這2種藥均可能引起副作用，包括顆粒性白血球缺乏症，但情況罕見，他沒有詳細向死者列出所有可能出現的副作用，只著死者如有不適一定要通知他或其他醫生。楊在6月4日最後一次見死者，當時死者表示服藥後沒有特別，驗血報告也顯示指數有改善，楊便叫死者繼續服藥，以免太早減藥停藥出現反彈情況。楊於之後沒再見過死者。

梁鑫暉醫生作供前解釋因死者的離世感到焦慮、失眠，撰寫醫療報告時情況不太好，故後期又提交了補充報告。梁在6月11日首次為死者診症，當時死者發燒及喉嚨痛，梁只知死者有服用甲亢藥物，但不知具體是哪些藥物。梁坦言對處理甲亢病況及藥物的經驗少，他當時不知道甲亢藥可能會引起發燒及白血球細胞缺乏等副作用，並診斷死者患急性扁桃腺發炎。死者服藥及3次覆診後情況都沒太大改善，梁更改對死者的診斷，認為是口腔牙齦發炎及消化不良，並處方更多消炎止痛藥。死者丈夫王德明供稱，死者於6月17日見完梁醫生後咳血，到北區醫院求醫得知她有肺炎迹象，至晚上醫生指死者體內白血球數量為零，可能與她服用甲亢藥物有關。醫院為死者安裝人工心肺儀，惟她在手術期間心跳一度停頓10多分鐘，並轉送威爾斯醫院，終在19日因腦中風引致器官及身體機能衰竭離世。

案件編號：CCDI-681/2018