科興Omicron疫苗臨床試驗今啟動　招募300名已接種人士

新冠變種病毒Omicron的多種亞系在本港擴散，內地科興控股生物技術有限公司(科興)，聯同香港大學臨床試驗中心的醫學研究團隊及港怡醫院，於今日(4日)啟動Omicron變種病毒株新冠病毒滅活疫苗的臨床試驗，以評估健康成年人使用該疫苗作為加強免疫接種的安全性和免疫原性，為制訂未來的接種策略提供科學依據。

該臨床試驗計劃共招募300名18歲或以上、且已接種第2劑或第3劑滅活或mRNA(信使核糖核酸平台)新冠病毒疫苗的健康成年人參與。志願者將進行為期8個月的研究，包括篩查、接種研究疫苗、電話跟進及在港怡醫院跟進，而每次完成到訪醫院跟進後，參加者將獲得現金津貼。

科興已於去年12月初獲得Omicron變種病毒株的樣本，隨後積極推進各項研究，並確定了疫苗製備程序，基於動物模型的臨床前研究顯示，疫苗安全及有效。及後，「中國科興Omicron株加強免疫臨床試驗方案」於今年4月12日獲得香港大學及港怡醫院研究倫理委員會審查同意，並於同月14日獲得香港藥劑業及毒藥管理局臨床批准，在香港展開針對Omicron株新冠病毒的加強免疫臨床研究。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，希望通過此次疫苗加強劑臨床試驗，有效推動疫苗的研發和使用。