持雙程證留港內地漢涉謀殺妻子　控方指2人曾因買餸問題爭執

持雙程證在港逗留的六旬內地漢，被指於2019年在香港的住所謀殺其在港定居妻子。他否認謀殺同意承認誤殺罪，但不獲控方接納。案件今(4日)在高院開審，先由控方讀出開案陳詞及同意案情。控方指案發前被告與死者已不時爭吵，案發前約兩天2人曾就買餸買太多水果及太少豬肉而爭吵，至案發凌晨更演變成肢體衝突，最終被告用刀及木棍襲襲死者令其身亡。控方將於明天傳召證人作供。

本案被告肖春強（66歲），被控在2019年11月14日，在香港謀殺其當時55歲的妻子王鳳桂。據開案陳詞透露，死者生前任清潔工人，之前曾在中國內地結婚，並育有2名已成年的子女。她之後與港人結婚並於2009年來港定居。她隨後與第2任丈夫仳離，在2017年與被告結婚。她生前居於牛頭角上邨常富樓，被告則不時會用雙程證來港與死者同住。案發前被告與死者已不時爭吵，被告在2019年10月底一次與爭執後返回內地，至11月12日才再來港，但當日死者已就被告買餸買太多水果、太少豬肉而爭吵。之後2日除了有朋友上門竹戰之時，其餘時間2人都繼續爭執。死者曾聲言2人關係「無得挽救」及罵被告「仆街」等。

案發當日凌晨1時許，2人續爭執並演變成肢體衝突。被告先把死者從床上拖落地，再從廚房拿刀斬她左邊臉及頭顱，再用木櫈砸她。他行兇後先抹掉血漬，更換衣服後，於早上7時許經落馬洲港鐵站離港，同日下午4時許經羅湖返港時被捕。在此之前，他曾打電話給死者的女兒和朋友，講述殺妻之事；死者遇襲後同日上午，死者契媽因聯絡不到死者，於是上門查看，赫然發現單位大門有疑似血漬，遂找保安並報警。經消防破門入屋後，救護員發現死者陳屍客廳。被告於被捕後向警方表示「我今朝6點左右，用刀殺咗我老婆王鳳桂，之後返咗深圳。」稍後控方蠻會在庭上播放被告與警方進行的錄影會面及案情重組之過程。

案件編號：HCCC 337/2020