中港分隔市民亟待通關　盧寵茂指深圳隔離酒店房已增至二千間

新冠肺炎疫情持續逾兩年多時間，市民對通關需求愈見迫切，新上任的醫務衞生局局長盧寵茂今日(4日)在網誌表示，自上月受任命以來，收到各方人士對與內地通關的看法及意見，並分享自身多次未能在內地「驛站」網頁預訂深圳隔離酒店的經歷。他又指，深圳當局亦面對不少壓力，經溝通後，已積極處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1,300間增至2,000間、限制每個IP帳號只能預訂1個號；而短期內更會提升名額、完善「驛站」的預約安排、打擊非法炒賣活動等。

盧寵茂續指，明白自疫情爆發以來，往返兩地的困難之處，深深體會到市民對通關的熱切期望，以及不少家庭正面對內地家中長幼無人照顧、夫妻分離、子女日漸疏離等家庭問題。他認為減低社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素，期望疫情能夠迅速受控，加上港深聯手合作，令更多需要返回內地與家人團聚的市民能夠得償所願。

另外，有議員今日表示，港府最迫切的工作是盡快與市民交代通關安排，亦要處理困擾本港多年的深層次矛盾等，將繼續與新班子政府保持緊密聯繫及溝通。