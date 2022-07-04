議員關注油價上漲速度驚人　競委會已對個別油公司展開調查

競爭事務委員會早前提交過去1年的工作報告，指自自2021年6月，競委會已就16宗新個案展開初步評估，就6宗新個案展開調查，並就4宗新案件入稟審裁處，案件共涉及18名答辯人。有議員今日（4日）在立法會經濟發展事務委員會上，關注競委會的執法限制；亦有議員稱油價上漲速度驚人，質疑競委會有否就此展開跟進。

議員周浩鼎表示現時油價加快減慢，雖則競委會曾發表報告指難在現階段處理，但日後會否盡快解決此問題。另外，周亦指若競委會訴訟對象為跨國企業，當中有何困難之處。競委會主席陳家殷指十分關注油價問題，「自己拎信用卡入油時都好肉赤」，競委會亦已對個別油公司展開調查。至於競委會行政總裁畢仲明亦指每宗案件都複雜，加上競爭法例在香港亦很新，有企業亦會稱合謀行為是符合某種經濟效益，但只要該業務懷疑違反競爭法，競委會有權力要求他們交出資料及需要解釋。

議員陳紹雄則指競委會被外界指調查及搜查權力不足，因此競委會是否需要改善相關效率。此外，陳亦指競委會下一步會針對甚麼行業作主動性調查，並邀請業界發表意界。另外，議員洪雯指現時競爭條例只規管私營企業及投標者，但公營機構屢出現價低者得問題，對中小企不公平。當局回應指政府整體考慮公眾意見，而政府主要提供公共服務並非商業服務，因此政府在平常工作中違反競爭條例的機會不大。