澳門驗出進口急凍牛肚帶新冠　食安指曾供港須停售回收

澳門食品安全廳日前公布，1款阿根廷進口急凍牛肚樣本驗出新冠病毒，食物環境衞生署食物安全中心今日(4日)表示，已聯絡澳門當局及本地進口商百嘉米格(香港)食品有限公司跟進，初步調查發現受影響批次的產品曾進口香港，為審慎起見，食安中心已指示有關進口商及將受影響批次產品下架及停售，並展開回收。

涉事產品名為Frozen beef offals abomasum，品牌屬COTO，食用期限2023年3月25日至7月16日。食安中心會將有關批次的急凍牛肚封存並安排銷毀，並繼續跟進事件及加強對同類產品的檢測，並呼籲市民應停止食用受影響批次產品，刻保持個人、食物及環境衞生，市民可於辦公時間致電進口商查詢涉事產品的回收事宜。

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，至今已抽取超過3.7萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，和今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本驗出病毒。