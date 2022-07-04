「睿峰呼吸Plan」苦主見消委會　議員促退訂兼恢復首置身份

長沙灣新住宅項目THE VERTEX(睿峰)，有部分原用「睿峰呼吸Plan」的準業主只獲提供80%一按，或因此大失預算隨時面臨殺訂。立法會議員鄧家彪與江玉歡，聯同「睿峰呼吸Plan」苦主今日(4日)與消委會會面，商討申請消費者訴訟基金事宜。鄧家彪在會後表示，他要求發展商無條件退還5%訂金，另敦促政府盡快恢復準業主的「首置」身份，讓買家能向稅務局申請退還30%的印花稅釐印費。江玉歡則指，現階段仍希望與發展商調解，認為若事件最終發展至對簿公堂，會對小業主構成更大壓力，但強調若最終有需要，仍會以法律手段向發展商提出申訴，以捍衞小業主的權益。

會上「苦主」之一李小姐強調，自己買物業只為自住，並非用作投資。她指自己訴求合理，認為發展商沒有理由要求準買家接受與銷售宣傳時有差別的貸款配套；另一買家陳小姐則感覺自己「被壓榨」，覺得相當無助，亦對發展商一直拒絕與他們溝通感到失望。

鄧家彪亦補充，地產商以「呼吸plan」作招倈，本身就是一種有問題的銷售方式，促請當局加強監管及規範，杜絕同類事件再次發生，又指現時一手物業銷售條例對小市民保障不足，他促請當局完善相關法例，更有效地保障小業主。