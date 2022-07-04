乘客確診及違防疫規例　3航空公司客機禁飛港5天

本港新冠肺炎疫情反覆，再有3間航空公司航班觸發熔斷遭禁止飛港！衞生署衞生防護中心今日(4日)表示，衞生署引用第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，阿聯酋航空、泰國航空及卡塔爾航空從同一地點抵港的客機，禁止在明日至本周六(5日至9日)期間着陸香港。

防護中心指出上述航空公司客機禁止來港原因，包括阿聯酋航空營運於上周五(1日)由阿拉伯聯合酋長國迪拜及泰國曼谷飛抵香港的航班(EK384)，抵港檢測確診的乘客數目達至相關指定條件；泰國航空營運於上周六(2日)由泰國曼谷飛抵香港的航班(TG600)，抵港確診乘客數目達至相關指定條件。

而卡塔爾航空卡塔爾航空營運於上周六由卡塔爾多哈飛抵香港的航班(QR818)，有1名乘客未能符合第599H章指明的條件，而該航空公司亦未能發現，同時該航班上經抵港檢測呈陽性的乘客數目達至相關指定條件，而卡塔爾航空營運的相關航班在10天內2次觸及有關指標。