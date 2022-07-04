群鴿割據休憩處　漁護避孕藥失效　將軍澳居民：餵咗藥乎？

白鴿飛揚，彼時再披上一件白色風衣，不知情者還以為在翻拍國際級大導演吳宇森的「英雄本色」，惟這次卻非道具鴿，而是「生勾勾」的野鴿！日前有網民上載一則將軍澳街景的影片，可見圍欄布滿野鴿，憑欄而立，甚至圍欄下平地亦被野鴿佔據，儼如一支「野鴿軍團」，生人勿進。

從網民影片中可見，該區供居民休憩的長櫈旁團簇一群野鴿「橫飛直撞」，似足當地的街頭霸王。事主上載影片後留言，「風球前等餵，正苦(政府)餵避孕藥已經9個月，可以話效果成疑。單車經過時就如吳宇森既『白鴿美學』，美但欠衞生。」顯然對政府先前的野鴿避孕政策成效不彰頗有微詞。其實翻查資料，東網早於佢年9月17日已有報道漁護署的野鴿避孕計劃，計劃推行至今近1年，作為試點的西貢區野鴿聚集問題仍然未見改善，是次事件恰好反映政府減鴿不力的問題，難怪有網民質疑，「餵咗藥乎？」、「鴿子會不會傳播病毒？希望食環署Pay attention to the problem(關注問題)！」。

參考衞生防護中心資訊，人類主要透過接觸染病的禽鳥(活鳥或死鳥)或其糞便，或接觸受污染的環境而感染禽流感病毒，而一旦禽流感病毒從人類病毒中獲取某些基因，以致能輕易地在人與人之間傳播，便會出現流感大流行。為免禽流感與新冠肺炎「雙疫併行」，政府是否要正視各區野鴿問題呢？