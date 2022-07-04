43地方納強檢　荃新天地唐宮小聚及觀塘廣場譚仔上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約94%預約名額。

污水驗出新冠的地點如下：

1.香港仔香港仔中心港興閣

2.屯門兆軒苑順生閣

3.屯門寶怡花園第3座

4.大埔海寶花園B座

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘安泰邨豐泰樓

2.何文田文運道6號麗晶樓

3.柴灣小西灣邨瑞滿樓

4.青衣青泰苑俊泰閣

5.觀塘功樂道79號鳳儀大廈

6.觀塘順利邨利恆樓

7.觀塘順安邨安頌樓

8.元朗朗屏邨石屏樓

9.鰂魚涌康怡花園E2座

10.藍田康華苑頌康閣

11.葵涌葵涌邨合葵樓

12.馬鞍山馬鞍山中心2座

13.將軍澳寶林邨寶寧樓

14.將軍澳善明邨善智樓

15.屯門兆麟苑瑞麟閣

16.鰂魚涌太古城漢宮閣

17.將軍澳維景灣畔12座

18.將軍澳東港城3座

19.青衣偉景花園6座

20.深水埗鴨寮街248至252號文冠樓

21.屯門大興花園1期2座

22.牛頭角彩德邨彩敬樓

23.半山區旭龢道12號嘉賢大廈

24.沙田乙明邨明信樓

25.屯門大興邨興耀樓

26.北角健康村1期康達閣

27.灣仔春園街47至65號新春園大廈

28.長沙灣宇晴軒5座

29.土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓

30.馬鞍山錦泰苑錦盛閣

31.大埔富亨邨亨翠樓

32.東涌裕東苑向東閣

33.天水圍天瑞二邨瑞業樓

34.大埔寶雅苑興和閣

35.天水圍天盛苑盛勤閣

36.東涌迎東邨迎悅樓

37.觀塘觀塘廣場2樓213號舖 譚仔雲南米線

38.荃灣荃新天地1期高層地下43及81號舖 唐宮小聚

39.觀塘順利邨利富樓3樓35號室 扶康會順利成人訓練中心