青少年領袖團　培育紀律意識正向思維

除積極運用創新科技外，入境處亦銳意培育青少年，早於2013年成立「入境事務處青少年領袖團」，從中學階段起培育青少年的紀律意識及正向思維，建立加入入境處的志向，鼓勵他們畢業後為政府效力，貢獻社會，目前已經有學員畢業投身社會，加入入境處。

入境處助理處長 (管理及支援) 戴志源稱，入境事務處青少年領袖團藉着多元化紀律和領袖訓練、基礎國民教育、學習中式步操，培養青少年紀律意識及正向思維。有首屆畢業生已成功投考入境事務助理員職位，他期盼青少年領袖團不只是一項課餘活動，更是一項人才種子培訓計劃。戴續指，現時青少年知識層面很廣，接觸資訊、新訊息的渠道十分多，故他們要學習如何分辨是非，建立正確價值觀。

入職訓練方面，加入了有關國家事務的內容，深入向學員介紹與內地對口單位的主要業務交流，讓學員對國家體制、乃至入境處的工作定位有全面認識。處方亦為在職人員提供國情教育，訓練課程涵蓋《憲法》和《基本法》及講授公務員對國家和特區政府的責任等。戴提到，入境處是最早引入中式步操的一支紀律部隊隊伍，亦是第一支紀律部隊率先於去年將「維護國家安全」及「愛國愛港、堅定不移」兩個重要元素加入部門信念。