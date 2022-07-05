i-Bonnie精通粵普英3語　對答如流好幫手

智能服務大使i-Bonnie採用獨特人性化設計，以性格活潑開朗、樂於服務市民、穿着整齊制服的入境事務處人員作為人物設計藍本，內置最新的對答程式去理解真人對話，透過人工智能技術，能以3種語言解答市民查詢，加上模擬真人的說話、表情、動作及反應，讓市民感受到有趣、嶄新及流暢的服務體驗。

i-Bonnie與入境處人員真人一樣，非常聰明及有禮貌，能運用廣東話、普通話及英語等3種語言與市民流暢對答，市民遇到i-Bonnie，只需要按屏幕右邊的對話鍵，便可作出查詢。最常接獲的問題包括「想索取外籍家庭傭工的合約」、「在哪裏幫外籍家庭傭工續約」、「在哪裏換領新智能身份證」、「於哪一樓層領取香港特區護照」及「我想做旅客簽證延期申請」。i-Bonnie收到查詢後，會即時圖文並茂解答，即使遇到查詢洗手間位置等小問題，亦難不到「她」。

入境處傳訊及公共事務組為歡迎新成員i-Bonnie加入，更以輕鬆手法特地拍攝一條一分半鐘的短片，向市民介紹這位「美女」職員，有關短片預計會在今日(5日)起於在網上播出。