入境處智能大使i-Bonnie解答疑問　貼心服務市民

入境處一直利用創新科技提升服務效率及質素，不斷尋求突破，於去年8月處方在科技應用上邁進重大一步，成為首個政府部門將對話式人工智能技術應用在真人直接對話的查詢服務當中，推出「智能服務大使i-Bonnie (愛幫你)」。入境事務大樓二樓查詢大堂目前已設有兩部i-Bonnie，每部每日可處理約200宗查詢，未來處方會積極拓展智能化服務，應用到網頁即時通訊及不同範疇的服務。

入境處助理處長 (管理及支援)戴志源接受東網獨家專訪時表示，入境處為市民提供不同範疇的公共服務，多年來一直致力研究以各種資訊科技同創新意念以提升服務質素，配合香港智慧城市藍圖，為市民提供更優質、方便、貼心的服務，包括近年推出一系列自助服務站，優化入境處流動應用程式，並增加更多新功能，今次更引入i-Bonnie，務求讓市民有更先進、便捷、衞生的自助服務新體驗。

事實上，公眾人士對入境處查詢服務的需求維持高水平，近年處方接獲的查詢數字持續高企，年均錄得超過185萬宗查詢，包括20萬宗櫃位查詢，而i-Bonnie每日可以處理大約200宗查詢，每宗約需時1至2分鐘，為櫃位人員分擔繁重的工作。戴提到，目前兩部i-Bonnie都放在總部二樓查詢及聯絡組，並說：「因為嗰度人流多，查詢比較集中，可以幫市民查詢得更加快，提升服務質素及效率。」如市民習慣使用人工智能查詢服務，料會在入境處於2024年落成的將軍澳新總部內多設多部i-Bonnie。

被問到除查詢服務外，會否考慮將人工智能應用到其他範疇上，他說：「人工智能現時係好普遍嘅科技，不斷要教，好似細路仔咁，透過每日嘅工作教佢如何辨別查詢。其他系統方面則研究中，例如如何透過人工智能做情報分析工作，要喺唔同範疇慢慢開發研究。」他強調，i-Bonnie為處方日後應用人工智能技術建立了良好的基礎及試驗點，處方會繼續積極擴展人工智能的應用範疇，務求騰出更多人手靈活調配到其他工作崗位，進一步提升運作效率及優化用戶體驗。