感染新冠損身心　心臟病發風險增

確診新冠肺炎「手尾長」眾所皆知，但原來會增加心臟病患者的病發風險。急性冠狀動脈綜合症(ACS)是一種冠心病，為危急、致命的心臟病。本地專科醫生引用外國研究指，疫情前後ACS的發病率急增3倍。而這些患者病發後，大多須接受「通波仔」手術。不過有調查發現，近半接受過手術的受訪患者不清楚國際治療指引，建議「通波仔」後應服食至少一年雙抗血小板藥。醫生建議，患者在疫下應了解病症及相關症狀，及注意復發風險。

ACS是俗稱的「心臟病發」之一，心臟科專科醫生陳良貴指出，其病徵包括胸悶、冒冷汗、氣促、呼吸困難等。他引述外國研究指出，新冠肺炎為ACS發病的潛在誘因，染疫後病毒可通過不同渠道引致心肌損傷，包括增加全身炎症反應、心肌缺血等，均有可能增加ACS的發病風險。外國研究和數據反映，該病於疫情前後的發病率，由2019年的1.01%增加至翌年的3.31%。另外，中招患者中，有7%至36%出現心肌損；疫下發展成急性心肌梗塞的風險也提升3至8倍。心臟科專科醫生陸毅康指，大多數ACS患者病發後需接受「通波仔」手術。手術雖可打開被血栓阻塞的血管，植入支架防止動脈再收窄，但並非「一了百了」，因為約2至5成患者或會復發。即使手術技術及支架有顯著改善，仍有5%機會復發，故術後要服食雙抗血小板藥物。另外，疫下不少需接受緊急手術的個案被延遲，ACS患者留院時間亦有縮短，導致急性心肌梗塞風險上升。而當中屬最危急的一類患者中，疫情期間更傾向出現支架栓塞的情況。

國際治療指引針對降低患者的復發風險非常清晰，但本港病友組織「關心您的心」於本年6月進行問卷調查，訪問均曾接受「通波仔」手術，且有不同心臟病發作的風險因素的患者後，卻結果發現部分本地病友並不清楚相關建議。例如一半人不知道指引建議做完「通波仔」後，應服食至少一年雙抗血小板藥，降低心肌梗塞復發風險；更有8成患者不知道高風險患者或需延長服藥時間至最多三年，以降低復發風險。另外，兩成受訪患者未有按時服藥、近4成人未有改善生活習慣，包括控制三高、清淡飲食及多做運動，減低心肌梗塞復發的風險。陳坦言調查結果值得關注，尤其是患者清楚自己有不同心臟病發的風險因素，應妥善控制病情，降低復發機會。醫生呼籲，患者在疫情下應多加了解ACS的相關症狀，注意其復發風險，如有懷疑應及早求醫；另應盡量減低染疫風險。