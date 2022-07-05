東方日報A1：亞太餐飲走佬欠薪　逾百員工悲憤

新冠肺炎襲港兩年半，經濟重挫的後遺症逐漸浮現，連鎖食肆集團亞太餐飲（控股）有限公司旗下店舖日前忽然倒閉，逾百員工被拖欠薪金及強積金供款。數十名員工昨日聚首向工會求助，有員工踢爆資方涉以不實手段拖欠強積金，有員工受聘一年多竟沒有資方的強積金供款，強積金管理局證實，早在去年5月已接獲強積金受託人反映該集團旗下公司欠供強積金，積金局代員工循司法途徑追討，近月該局再接獲4宗該飲食集團旗下的食肆出現拖欠強積金供款的投訴。工會證實，截至昨日已收到接近60名亞太餐飲員工求助，累計涉款達500萬元，代表批評資方無良，促政府相關部門嚴肅跟進。

亞太餐飲旗下3間品牌餐廳於本月1日突然結業，負責人至今下落不明，亦沒有人交代薪金、賠償等安排。由於資方一直未有宣布結業或清盤，亦未有交代員工的安排，飲食業職工總會昨日舉行追討大會，出席員工約50名，分別來自該集團3個餐飲品牌、9間分店。

食肆員工李女士被欠薪金外，公司一年前開始拖欠每月1,000元的強積金供款，她透露，公司每個月從她的薪金扣錢，並向她發放有供款的糧單，如今才知自己「變相9折出糧」，計上被拖欠約一萬多元的強積金供款、薪金、長期服務金等，公司共欠她超過5萬元。李表示，自己一直信任公司及強積金制度，誰料解僱後才知自己被騙，斥責積金局、政府為何遲遲不介入。

飲食業職工總會秘書長黃必文表示，獲悉事件後已即時聯絡勞工處及積金局，他批評僱主「無良」，指員工為公司辛勞工作，現時卻薪金、強積金等等盡失。另一工會代表促僱主盡快現身，認為對方若沒有能力承擔僱員薪酬，應主動簽署俗稱「衰仔紙」的無力支薪聲明書，以便員工申領破欠基金補償，又呼籲個別員工申請法律援助，以要求法庭強制清盤亞太餐飲，但指程序需時至少4至5個月。

大律師陸偉雄表示，若僱傭方於發薪證明上顯示強積金供款，但實際未有供款，輕則涉及盜竊罪，最高刑罰為監禁10年，而重則可被控告欺詐罪，可被監禁達14年。至於員工追索時，需先核實清楚過去的發薪紀錄與實際收入是否相同、並查證公司並未有為其供強積金，若相關公司負責人「走佬」，可向法庭申請將公司清盤，並向由法庭委託的臨時清盤人反映，由清盤人「睇清公司盤數」，若發現違規情況，再由清盤人報警求助。

勞工處勞資關係科（觀塘）勞工事務主任何光浩於會上指，勞工處關注欠薪事件，正聯絡僱主，但至今未能成功聯繫，並強調勞工處不會拖延處理個案。何又指，公司解僱員工後需7天內發薪及解僱賠償，若限期內亞太餐飲仍未出糧，當局會檢控相關人士。

積金局回應指，該局正與受影響員工跟進。根據紀錄，該局自2021年5月從強積金受託人得悉拖欠強積金供款的情況後，一直主動跟進，並代受影響僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。另外該局近月亦接獲4宗該飲食集團旗下的食肆出現拖欠強積金供款的投訴，其中一宗經該局介入後經已成功追回欠款，另外3宗投訴亦已入稟法院展開民事程序。該局強調，會要求違規僱主履行責任，如僱主仍拖欠供款，局方會採取進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。

根據亞太餐飲一份於5月30日結算的周年申報表，公司有4名股東，當中唯一董事是洋名為Carina的張秀恩。有指張已經離港。

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