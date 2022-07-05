設兩小組解決房屋問題　港府：施政非口號式　議員憂「舊酒新瓶」

香港人一屋難求，「上車」問題亟待解決。行政長官李家超在政綱中提到，希望縮短公屋輪候時間，並就此提出新方案。李於今日(5日)第一次行會前，重申對土地問題非常重視，是多年困擾香港，會與團隊解決問題，但知道涉及深層次問題，但可能需要長時間解決。他指政綱已經提及兩個工作組，會改善速度及效果，強調自己「務實」、並非「口號式」行政長官，當見到問題就會勇於面對解決問題，可能找到新方法，承諾會努力解決。

房委會資助房屋小組委員、立法會房屋事務委員會副主席梁文廣在電台節目提到，港府提出的房屋政策是穩守突擊、穩中求進。惟「救人也要先止血」，現時公屋輪候時間至少維持兩三年不上升。他期望百日報告可反映政策局之間的協作，以及提出更進取方法，令情況不要惡化，再縮減時間，甚至恢復3年上樓的承諾，並預計何時可縮減輪候。屆時便知方案到底是「舊酒新瓶」抑或具突破性。

往屆政府曾透過土地規劃、城規程序、建築方法、入伙程序等，過程牽涉部門及政策局之間的協作，但多數都只是「各有各做」，期望今屆政府可加強執行力，處理部門分工及交接。