新一輪消費券派發在即 旅發局7.14起推20萬份食玩優惠吸客

香港新冠肺炎疫情近月稍為緩和，加上新二輪5,000港元消費券派發在即，旅遊發展局乘勢推出「夏日賞賞你」優惠吸客，帶旺經濟。局方今日(5日)宣布，將資助逾200間餐飲、零售、景點等商戶，送出約20萬份限量獎賞優惠，分4期推出。

旅發局表示，優惠涵蓋美食、時裝美容、香港品牌，例如以19港元換購原價739港元的野生蟲草靈芝精華，或18港元享用價值498港元的新派中式套餐；另有多個優惠低至25折，包括價值1,084港元的日式燒肉連鎖店晚市二人套餐，僅271港元便能享用，或家品店消費滿100港元即減75港元等。局方表示，限量獎賞優惠共分4期，首批優惠將於本月14日中午12時發放，餘下3期將每隔兩星期於同樣時間推出。

旅發局提醒，市民到商戶消費時需登入活動網站使用優用券，並掃描商戶的活動二維碼，完成程序方可用功享用優惠。每間商戶及景點「限量獎賞」數量介乎數十份至數千份不等，視乎獎賞價值而定，該局已預留約3,000萬港元資助額，以實報實銷方式資助相關商戶。另外，旅發局亦提供超過100個其他優惠，不設領取上限。