廉署起訴2名前保險代理洗黑錢　涉處理120萬元佣金

廉政公署今日(5日)分案起訴2名安達人壽保險有限公司前保險代理，涉充當「傀儡保險代理」串謀清洗犯罪得益。2人涉嫌串謀他人，向安達訛稱經手處理數張保單，而獲發放佣金及獎金共逾120萬港元，並將大部分款項轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。兩人已獲廉署准予保釋，待周四(7日)在東區裁判法院答辯。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

歐陽宇煥(44歲)及鄭梓昇(27歲)，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。案發於2019年5月至2020年8月期間，2人同於2019年6月底加入安達成為保險代理，案發時各被列為3份及1份保單的經手代理人，因而分別獲安達發放佣金及獎金逾96萬及逾27萬港元。

歐陽涉嫌串謀他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬港元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。鄭則涉嫌串謀他人處理該筆逾27萬港元的款項。2人被指其實並非該4份保單的經手代理人，涉在獲發以上佣金及獎金後，各保留了逾12.7萬及逾2.7萬港元作報酬，並將共逾100萬港元轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。