涉發布煽動性「羊村」繪本　言語治療師總工會5人受審

已被撤銷登記的香港言語治療師總工會，前年6月4日開始發布3本以羊和狼為主角的兒童繪本，被指有煽動成分。5名時任成員在擬發布該系列第4本繪本前被捕，並被起訴同1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。5人不認罪，案件今（5日）在區院開審，由曾形容「連儂牆」行人隧道斬人案被告有「高尚情操」的法官郭偉健審理。控方指，各被告分工合作，共同創作繪本，免費分發並舉辦親子讀書會，旨在逐步向讀者滲透意識形態，宣揚分離主義，否定中國對香港的主權，深化港人與內地的敵意和仇恨，製造或引起社會騷亂。

5名被告依次是工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）， 秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲）。控方開案陳詞稱，首被告曾表示，若非出現反修例運動，香港言語治療師總工會不會成立，她會善用自己專業身份，在社會議題上發聲，明言只要一息尚存，都會抗爭到底爭取公義，「建立屬於我們的新香港」。次被告亦曾稱，要做自己版本的國民教育。控方稱，上述言論反映工會是被告推動政治主張的工具或平台。

控方續指，2020年起工會先後發布《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本繪本，講述有關羊村和狼村的故事，前者代表香港，後者則代表中國內地。其中首被告接受訪問時，曾談及製作繪本是因為覺得被人「入侵族群」，期望能播下種子。控方稱，繪本「頌揚暴徒為勇士」，形容12名潛逃失敗的港人是挺身而出，這貶損了執法部門對罪犯的逮捕，煽惑他人使用暴力及持續對抗當權者，影響及教育他人不做中國人。繪本亦將新冠肺炎爆發歸咎於內地，加深港人對內地的敵意。控方表示，警方在去年7月22日展開拘捕後，在部分被告管有的物品中發現準備發布的繪本《羊村投票日》，內容影射「35+」泛民初選案，這顯示若非被警方拘捕，被告會把不法意圖實行到底。

案件編號：DCCC 854/2021