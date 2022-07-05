重啟修訂版權條例　議員關注非法串流裝置氾濫　冀政府釋疑慮

立法會早前首讀及二讀《2022年版權(修訂)條例草案》，條款容許為戲仿、諷刺、營造滑稽或模仿目的而使用版權作品，獲豁免的還有評論時事，以及表達意見和進行討論時作引用。惟達到損害版權擁有人的權利的程度及包含為牟利或報酬，需承擔刑事責任。有議員今日(5日)在相關草案委員上，關注非法串流裝置氾濫情況；亦有議員促政府多作解說，以釋疑慮。

議員梁文廣稱需關注非法串流裝置情況，指商場「周圍都賣緊」，詢問當局如何阻截信號，因此為未來執法的大方向。商務及經濟發展局副秘書長陳瑞緯指，很難定義串流裝置本身是否非法或侵權，因為很多版權擁有人用串流裝置去做推廣工作，從而獲得經濟利益，並強調立法建議加入傳播權利，說明串流是被包含為一種權利。

議員葛珮帆稱政府表示不會繞過版權持有人去控告侵權者，但由於很多市民仍存在誤解，恐怕會誤墮法網，因此政府需對公眾作更詳細解說。議員謝偉俊指網絡世界有很多事情，不是香港司法管轄區可以做到，因此詢問當局在國際執法層面上，「有無漏洞或者空間」。議員邵家輝就舉例指若有市民使用另一方所製作的音樂背景聲效，會否觸犯相關法例。陳瑞緯指要留意使用目的及實際用法，一般網絡活動會受豁免，至於用於商業目的，則需要得到版權持有人同意。