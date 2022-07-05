承認於Telegram組群煽惑集結　售貨員囚半年

1名售貨員被指去年11月在Telegram群組煽惑他人參與示威集結及慢駛堵路，因而被控煽惑他人參與未經批准集結及煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙2罪。被告早前承認控罪，今日（5日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聰指案情嚴重，就兩項控罪分別以9個月及9星期為量刑起點，被告認罪扣減刑期後，將2罪刑期同期執行，共判監6個月。

今日辯方進一步求情指，38歲被告李誠熙在2021年11月15日加入一個名為世界自由集會（香港）的Telegram群組，並呼籲別人參加在11月20日所舉行的世界性的集會，因被告真心相信西方疫苗不可信。該群組創辦人在11月18日離開群組，被告立即表示取消示威活動，最終沒有證據顯示該示威活動有多少人響應。被告不是政治領袖，沒有影響力，該示威活動不是針對警察或公職人員，亦沒有引起暴力事件。被告真心後悔，冀法庭判處較輕刑期。

裁判官莫子聰判刑指，基本法和香港人權法保障市民集會自由，在維護公眾安全和公共衞生時可以受到限制。法庭沒有考慮被告對於疫苗接種的看法。被告是群組的管理員，煽動他人不使用安心出行和呼籲他人參與未經批准集會，令政府抗疫工作受打擊，增加新冠病毒傳播風險。裁判官指被告有計劃及有預謀，呼籲司機慢駛及「響按」，導致交通擠塞，大大增加交通意外風險，雖然沒有證據顯示有人響應及參與今次活動，但不是減刑因素。被告的最大求情因素是認罪和承認案情，基於案件的嚴重性，須要判處阻嚇性刑罰。

案件編號：KCCC 992/2022