立法會議飲品玻璃樽生產者責任計劃　議員質疑回收成效

政府近年積極發展本地的環保工作，立法會今日(5日)舉行根據《產品環保責任條例》提出與玻璃飲料容器相關的擬議決議案小組委員會會議，修訂《產品環保責任條例》，為落實玻璃飲料容器生產者責任計劃，推行若干「上游措施」，有議員關注徵費對生產及進口商加強回收玻璃樽成效，以及市民參與的誘因。

議員葛珮帆詢問為何只針對飲料玻璃樽，其他例如醬料等玻璃樽又如何，可以回收到多少百分比的玻璃樽，會否擔心生產商改用其他容器逃避徵費。環境保護署副署長陸嘉健回覆指，由於醬料等玻璃樽清洗困難，而如果擴展到其他玻璃樽，市民可能買支醬油都需要支付一些費用作回收，這樣的覆蓋面太大，亦直接影響到市民，所以會先由飲品玻璃樽開始。他指可能會有其他飲品商轉用其他容器，但只要在「下游」有其他足夠的回收服務，生產商轉用其他容器亦無所謂。他強調條例並非鼓勵市民不使用玻璃樽，市民可以將其他玻璃樽拿到綠在區區回收點回收，現時目標暫時回收全港一半玻璃樽。

規例指徵費水平以每公升容器容積計為0.98港元，會按照「污染者自付」原則、收回計劃運作成本(包括收集及處理廢玻璃飲料容器)及政府既定機制檢討相關徵費水平，在需要時作適當調整。如生產及進口商可以自行回收處理玻璃樽達到一定數量，可向政府申請豁免徵費。