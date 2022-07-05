涉政總內非禮女同事　政府合約文員受審

政府合約男文員涉嫌在政府總部的政府經濟顧問辦公室內非禮女同事，今日（5日）在東區裁判法院就非禮罪受審。事主供稱當日被告喚她到會議室後，重複要求她除衫，更伸手欲解開她衫鈕。事主逃走時卻發現大門無法開啟，而被告再用雙手緊握事主雙臂。事主尖叫救命，又厲斥被告「係咪黐咗線？」被告激動回應「係，我係黐線㗎。」

29歲被告陳德俊，現時已被解僱。他被控於去年8月2日，在金鐘政總25樓政府經濟顧問辦公室非禮女子X。辯方早前透露，被告的抗辯理由是他因精神病發作才在無意圖下犯案。X在屏風下作供，指她在上址擔任秘書性質的工作，而被告是在疫情期間受聘的合約員工，負責分派口罩等物資，2人沒有私交及很少碰面。案發時正值午飯時間，X因為想網上觀看奧運比賽而沒有外出用膳，期間接到被告的內線電話，叫她前往會議室。

X續指，她以為是要領取口罩，但當她到會議室並問被告有何事時，被告卻沒有回答，而是叫X先坐下及走去關上會議室的門，然後平靜地說「除衫」。X感到莫名奇妙且侮辱，反問被告「你講咩嘢？」被告繼續重複說「除衫」，並伸手向X的胸口。X即時推開被告並跑向出口，但發現無法打開會議室的門。X的雙臂遭被告緊握後，開始大聲求救及斥問被告，被告始鬆手並遠離X。及後X再次嘗試，終於能夠開門逃脫，並向上司投訴事件。X表示她知道該道門有難以打開的問題，故不清楚被告有否鎖門。

案件編號：ESCC 1665/2021