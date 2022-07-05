起動九龍東推行逾10年　好壞參半　議員轟政府僅公開成功一面

「起動九龍東」已推行10年，坊間意見一直好壞參半，今日(7日)觀塘區議會就討論「起動九龍東」的進度報告。有區議員批評政府「將成功放出嚟，將失敗掃埋一邊」；有區議員又指，報告有如「畫餅充飢」，「講研究但無落實」；另外，有區議員就擔心，觀塘避風塘的水質問題。

區議員潘任惠珍批評，政府所謂成功只是「將成功放出嚟，將失敗掃埋一邊」，指歷屆政府曾承諾建立的天橋網絡，但最終化為烏有。她又批評，計劃對交通安排完全失敗；譚肇卓形容，計劃「畫餅充飢」光講研究，但無落實。他又批評政府早前提出智慧城市的概念，指「起動東九龍」的應用程式雖然有提供風速等數據，但數據最後一次更新在5日前，批評「數據跟唔足」；起動九龍東專員張綺薇回應，天橋網絡問題時指，發展不能只靠政府，需要鼓勵私人發展商參與發展，形容現時資源只夠用於改善「高優次」的項目，例如狹窄、環境較差的路段。而「較次要」用作優化路段的項目，需交由私人發展商負責。

另外，政府早前批出觀塘避風塘作水上運動中心，區議員呂東孩表示，擔心觀塘避風塘一帶的水質問題，他指水質「仍然有少少黑」，擔心市民在進行水上活動時，不小心飲用。