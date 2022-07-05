海關6月偵破241宗私煙案　拘88人檢逾8000萬元貨

香港海關為響應衞生署推出的「六月．戒煙月」活動，於6月加強針對私煙的執法力度，成功偵破241宗案件及拘捕88人，檢獲逾8,000萬港元懷疑私煙及另類吸煙產品，私煙的應課稅值超過4,000萬港元。

海關機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦表示，海關採取從源頭打擊另類吸煙產品策略，6月份在香港國際機場、深圳灣和港珠澳大橋管制站、及貨櫃碼頭，共偵破77宗進口或轉口懷疑另類吸煙產品案件，檢獲約53萬件另類吸煙產品，市值1,793萬港元。當中利用貨櫃或郵包非法輸入本港的案件有36宗，佔整體案件的47%，檢獲52.9萬件懷疑另類吸煙產品，市值約1788萬港元，其中以郵包方式流入本港佔23宗，佔64%。不法之徒利用貨櫃經海路進口或轉口另類吸煙產品，共檢獲約36萬件產品，市值約1624萬港元。另外亦有41宗由旅客攜帶入境，約2,000件另類吸煙產品，約值5萬港元，超過一半的旅客經機場入境，15宗由陸路入境，都是旅客主動申報，並且作自用性質，並未發現有明顯走私意圖。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張惠雯指，海關在出入口層面偵破逾50宗私煙案件，堵截了約1,000萬支私煙，而在儲存、分銷、買賣、零售方面，過去一個月於全港偵破110宗案件，搗破2個大型私煙倉庫，扣留14輛用作分銷私煙的汽車，檢獲1100萬支私煙，拘捕77男11女(17至83歲)。整個6月共檢獲逾2,100萬支私煙，市值逾6,000萬港元，應課稅值超過4,000萬港元。88名被捕人士包括私煙集團骨幹、分銷及儲存擔黨重要角色成員、以及銷和購買私煙者。當中一名17歲疑犯為學生。另外，走私私煙手法層出不窮，包括利用食品、日用品及機器作掩飾，且以私人豪宅、汽車或偏僻地點進行儲存或販賣私煙。