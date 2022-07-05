甲亢婦疑藥物副作用亡　醫生指非每院皆有人工心肺團隊

患甲狀腺亢進婦人疑在服藥1個月後出現副作用，包括口腔潰瘍、喉嚨痛、無法入眠等等，診所醫生疑沒發現其情況與藥物有關，直至該婦咳血到北區醫院求醫，才發現其身體的白血球數量為零，延至2天後不治。死因裁判法庭今天（5日）就事件繼續研訊，時任北區醫院深切治療科蕭健樂醫生作供指，所有執業醫生應該一定要知道卡比馬唑（Carbimazole）可能會引致白血球缺乏的副作用，一般來說，如果病人對藥物有反應，症狀應會在服藥後1星期出現。

死者吳美寶，終年48歲。她於2018年5月5日開始獲楊永健醫生處方2種甲亢藥物，6月11日起因發燒、喉嚨痛等4次向梁鑫暉醫生求診，同月17日因咳血到急症室求醫，威爾斯親王醫院團隊在北區醫院為死者安裝人工心肺儀，惟死者在手術期間心跳一度停頓14分鐘，後轉入威爾斯醫院深切治療部，延至19日不治。

蕭健樂醫生作供表示，香港每年大約只有不多於20個急症室病人需要安裝人工心肺儀，但香港有30多個急症室，如果每間急症室都設有人工心肺團隊，反而會令醫護人員無法熟習操作，加上資源問題，因此當時北區醫院並無人工心肺團隊，要借調威爾斯親王醫院的醫護人員幫忙。裁判官關注這個處理手法會否令手術有延誤，蕭認為此個案的手術時間合理，「每分鐘都做緊嘢」。蕭續指，有需要做人工心肺手術的病人，情況肯定危急，手術中途心跳停頓並不出奇。威爾斯親王醫院副顧問醫生葉雨陽供稱，以死者的情況，即使安裝了人工心肺儀，死亡率仍然很高，但若不安裝「一定都係死亡」。葉續指，北區醫院在2020年尾開始已有醫生可自行為病人安裝人工心肺儀，但通常術後也會盡快安排轉往威院。

案件編號：CCDI-681/2018