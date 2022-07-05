馮傳宗斥政府放大經濟困難　加幅完全不合理

行政會議通過公務員劃一加薪2.5%，引起公務員團體反彈。香港公務員總工會主席馮傳宗指出，記者會上聽不到公務員事務局局長楊何蓓茵有效回應，似乎刻意放大經濟困難，以及政府財政狀況困難情況。他直言加幅完全不合理，早前薪酬趨勢調查報告列明，低、中級公務員加幅4.55%，強調政府提交的數字是在差太遠。

馮又稱官員覺得不影響士氣，但公務員看到數字都不會同意，一方面公務員都有服務社會、與新政府合作的初心，無論加薪幅度如何都不會影響，但機制實行29年，政府卻沒有辦法解釋如何計算及得出2.5%的加幅，難免令公務員沮喪及影響士氣。另外，高級公務員協會主席李方沖回覆傳媒查詢時表示，政府明天(6日)將約見公務員團體解釋有關薪酬調整建議方案，因此不回應有關加幅。

人力資源顧問周綺萍則指今次加薪建議幅度相對合理，因為早前薪酬趨勢調查淨指標的結果，特別是中高層的加幅完全與市道脫離，而且今年首季本港經濟受疫情影響，如加薪百分之1至3的水平較為合理。她認為政府有考慮實際環境、通脹等因素，相信市民及商界都會接受加幅。她續稱，今次加幅建議與公務員的期望有落差，但認為公務員應站在政府及市民的角度去考慮加薪問題，如最後加薪幅度高，市民出現抗拒，對公務員形象及工作都並非好事。至於如何維持公務員士氣，就要視乎政府管理層如何處理。