教育展本周六打響頭炮　多個展覽活動下半年陸續登場

香港中華廠商聯合會今日(5日)宣布，因應新冠疫情相對緩和，將於今年下半年舉辦多個大型展覽活動。「第28屆香港國際教育展」率先打響頭炮，於本周六(9日)起一連兩日，在假香港會議展覽中心舉辦。而工展會購物節、美食嘉年華及工展會等亦陸續登場。

教育展將為莘莘學子，尤其是應屆考生提供一站式本地及海內外院校資訊，包括逾30場升學講座及星級分享會，邀請不少重量級嘉賓，如教育推廣大使方力申先生分享如何平衡學習及體育理想，並設「海外升學區」 、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」四大展區，雲集超過750間來自18個國家及地區的院校和教育機構參與，讓學生了解更多有關升學資訊。學友社學生輔導顧問吳寶城指，應屆考生受疫情影響，許多升學講座或工作坊行程取消，學生對升學感到迷惘，情緒不安，因而更加需要讓學生了解升學資訊，規劃職業生涯。同時，展覽亦提供各式證書課程和職業培訓等資訊，讓在職人士也可按自身教育程度和興趣，尋找合適的持續進修課程，自我增值。

市民可免費入場，更可獲防疫包一個，而網上預先登記人士更可獲精美禮品。廠商會會長史立德表示，為確保展覽順利進行，會跟從政府防疫措施。會方接下來的展覽，包括9月9日至12日為期4天的「2022工展會購物節」，擬定10月尾至11月舉行為期9天的「第9屆香港美食嘉年華」以及於12月舉辦為期24天的「第56屆工展會」。另今年將會繼續舉行網上工展會，意圖讓更多市民受惠，史認為今年的入場人次不會比去年低，保持樂觀。