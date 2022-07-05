非法餵飼罰10萬　團體憂政府執法無力　淪「無牙老虎」

政府計劃再進一步擴大措施應對野豬滋擾，提出將野生動物禁餵區擴至全港，非法餵飼最高可罰10萬港元及判囚1年。消息一出，引起外界極大回響，有市民認為方案雖具阻嚇性，但根本未能對症下藥，認為要同時恢復絕育措施；野豬關注組則指批評當局如沒有足夠人手巡視各餵飼黑點，再高的罰款亦只會是「無牙老虎」。

記者今日(5日)下午1時許，到金山郊野公園一帶巡視，雖然正值平日，亦見有市民專程駕車駛至有猴子地方，然後從車廂內拋出食物，習以為常的猴子隨即高速跑至，並用雙手緊接食物。的士司機區生指類似情況已經屢見不鮮，更笑言政府可考慮於這處設立一個正式收費的餵飼區，限時限量，以增加庫房收入。對於政府加重罰則，他指「10萬喎，點都有少少效吧」。不過，另一方面，他又建議政府可考慮恢復對野豬進行絕育措施，以取代罰款或人道毀滅，直指「依家最大問題都係野生動物太多」，「無人餵都係會摷垃圾桶」。

罰款提高及禁餵區擴展的新建議，香港野豬關注組幹事Roni表示是聊勝於無，又指增加罰款至最高10萬港元，短期內確會起一定阻嚇性，但卻批評如當局沒有足夠人手巡視各餵飼黑點，再高的罰款亦只會是「無牙老虎」，「會餵飼」的市民很容易便會故態復萌，故對方案最終長遠成效抱有懷疑。他又指自政府於去年11月向野豬採取人道毀滅方案，不少市民都對牠們深表同情，因此每次街上見到其出沒，不但並不反感，有些更會主動餵飼。因此，他建議政府撤回人道毀滅，恢復絕育計劃，推出對野豬友善政策，以減少市民對野豬們的同情，同時，多加宣傳胡亂餵食野生動物的壞處。