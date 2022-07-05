今增2268確診　輸入佔183宗　「為食」群組多1人

新冠肺炎疫情的確診數重回高位，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(5日)新增2,268宗確診個案，輸入病例佔183宗，其餘2,085宗屬本地感染，過去1天沒有患者離世，第5波至今累計個案共1,243,648宗。張竹君表示，現時暫時本地個案已差不多2,000宗，對比之前的1,000宗「翻一番」，認為目前確診數有增加，新變種個案亦呈上升趨勢，雖然比例較低，但根據外國經驗，Omicron BA.4及5變種病毒的傳染性高，加上會有再次感染的風險，故呼籲市民要保持警覺，做足防疫措施。

變種病毒方面，再多8宗BA.4或BA.5疑似個案，包括1宗觀塘「為食火鍋公司」個案，患者2名家人亦檢測中招，該群組累計16名食客及3名密切接觸者染疫；土瓜灣馬頭涌官立小學4C班有1人初步驗出帶有BA.4或5病毒，該學生最近一次返學日子為上周四(6月30日)，期班級暫時無驗出個案，與早前爆疫的6C班沒有關聯。

另有3宗BA.4或5疑似病例與早前個案有關聯，其餘3人則無源頭，當中1人或與輸入病例相關，患者居於元朗十八鄉大旗嶺，為客機清潔員，有定期做檢測，於本周日(3日)確診，另外2人分別居於北角丹拿道友福園及馬鞍山新港城海濤居3座。至於BA.2.12.1疑似個案則添10宗，其中2人為有關聯病例，餘下8人則源頭不明。