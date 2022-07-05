多321宗學校呈報確診　英華書院疑爆疫　4班別須停課一周

本港連日來都有多間學校出現新冠肺炎確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(5日)有321宗學校呈報個案，來自243間學校，涉268名學生及53名教職員，另英華書院有10個班別共23名學生確診，其中有4班分別出現3宗至5宗個案，須停課一周；中心正調查確診學生之間的關連性。

張竹君指，英華書院今日呈報較多個案，包括3A班的30名學生中，有5名學生確診；2E班的29名學生中5人染疫；4C班的21名學生中有3名學生中招；2D班有27名學生，當中3名學生確診；另該校有其他7名學生染疫，分布在其餘6班。至於會否建議英華書院全校停課，張表示是今日才收到個案，仍在調查，停課是跟以往做法，但會看是否涉及跨班的活動會有接觸。

至於有涉疫班別需要停課一周的學校，包括天主教慈幼會伍少梅中學的5A班，該班有25名學生，累計有3名學生確診；東華三院捷和鄭氏幼兒園的N1班15名學生，有2名學生確診；屯門官立小學6A班有20人，有3名學生確診；東莞工商總會張煌偉小學6D班有26名學生，3名學生確診；香港教育工作者聯會黃楚標中學，5B班有18名學生確診，累計有4名學生確診，這兩天3名學生確診。當局昨日(4日)公布的馬頭涌官小有2名學生確診BA.4或5，張表示，中心初步調查4C學生與6C學生無關係，但大家都是BA.4或5個案，不排除有未知的感染傳播。