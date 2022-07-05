集結案行將出獄　何俊仁就煽動顛覆案申保釋

將於半個月後刑滿的何俊仁，就待審的煽動顛覆案申請保釋。

因多宗非法集結案罪成、至今服刑逾1年的支聯會前副主席何俊仁，今天（5日）在西九龍裁判法院就仍未排期的支聯會煽動顛覆國家政權案首次申請保釋。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉在聽取控辯雙方陳詞後，押後至本月20日再處理，期間何俊仁繼續還押懲教看管。

何俊仁（70歲、律師）今天就支聯會煽動顛覆國家政權案申請保釋，控罪指他於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。就此案他將於9月14日再出庭應訊，繼續將案交付高院的程序。

翻查資料，何俊仁牽涉4宗非法集結案，自去年5月18日開始還押。除了「8.18流水式集結」被判緩刑之外，其餘3宗「10.1集結」、「6.4集結」及「10.20九龍遊行」案則分別被判監10至18個月，但獲准同期執行，預計於本月22日服刑完畢。

案件編號：WKCC 3632/2022