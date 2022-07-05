膠袋徵費1元成效受質疑　議員斥政策不夠進取　促加價至2蚊

塑膠購物袋收費計劃自2015年起全面推行實施，環境局早前向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至1港元，並取消現時對冰凍或急凍食品，以及已被非氣密包裝完全包裹食品的豁免安排。立法會今日(5日)舉行根據《產品環保責任條例》作出的3項與塑膠購物袋相關的附屬法例小組委員會會議，有議員關心政府立法及做更多工作是否會得到應有的成效，亦有議員直斥政府政策上不夠進取。

議員郭偉強期望政府部門增加「放蛇」執法及調查，同時加強教育宣傳，他亦希望相關部門盡快跟進即棄餐具等立法工作，並提出可否由垃圾徵費綠色膠袋全面取替市面上的膠袋。環境保護署副署長陸嘉健指出，就有關即棄塑膠餐具立法工作已經進行中，環境署上年度已完成公眾諮詢，法案已在草擬中，期望今年年尾提交至立法會。陸亦指「一袋兩用」是其中一個建議方向，已就以指定垃圾袋代替即棄塑膠購物袋與大型零售商商討，大型零售商亦願意配合，希望將來可以實施「一袋兩用」，市民購買指定垃圾袋代替塑膠購物袋。

另一議員何君堯則批評政府政策不夠進取，敦促政府增加膠袋徵費至2港元，他指斥政府花幾年時間做小修小改，對環保意識的提升不夠強。陸嘉健回覆稱，因為要考慮到市民反應，所以決定以1港元作起步點，會審視其他委員的意見，如果意見一致可修改至2港元。